تأهل 6 مشاريع سعودية بالنهائيات العالمية لريادة الأعمال

اختتم النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة الأمیر محمد بن سلمان (مسك الخیریة) أعماله یوم الاثنین، بتأھل 6 مشاریع سعودیة من أصل 14 مشروعا من المشاریع الریادیة المشاركة، للمنافسة وخوض النھائي العالمي إلى جوار أفضل 100 شركة ناشئة مرشحة، تم اختیارھا من بین 174,000 متقدم حول العالم.

حیث توجت شركة Talon Dust Control بالمركز الأول، والتي قدمت حلولا عملیة للتحكم في الغبار وتثبیت التربة في منطقة الخلیج العربي، تلتھا شركة Edama organic solutions لإعادة تدویر النفایات بطرق مبتكرة، فیما حصدت Brightsign المركز الثالث بتطویر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة.

وجاءت شركة Upskillable التي نفذت حلولا فریدة لتطویر الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظيف مناسبة في المركز الرابع، فیما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي peregrine في المركز الخامس، وكان المركز السادس من نصیب Miqyas والتي تعمل على زیادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونیة في قطاع الأزیاء.

ویأتي النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال في سیاق التصفیات الوطنیة، والتي حصلت فیھا الشركات الست المؤھلة على جوائز نقدیة بلغت 50,000 دولار أميركي لكل شركة ناشئة، إلى جانب ترشحھا للمشاركة في التصفیات النھائیة العالمیة التي من المنتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل، كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي MGF الافتراضي في العاصمة الریاض.

وإلى جانب أعمال المنافسة، شھد النھائي السعودي ھذا العام مناقشة محور أساسي بعنوان "التغلب على التحدیات"، وتندرج تحته ثلاث جلسات حواریة تضمنت: طرق بناء أسس متینة للمشاریع التجاریة، ونماذج عمل مبتكرة لتحقیق الاستمراریة، وآلیة اختیار الشركاء المناسبین لتحقیق التطویر والاستدامة.

وكان المدیر التنفیذي لمؤسسة مسك الخیریة د. بدر بن حمود البدر قد أكد خلال الجلسة الافتتاحیة أن التفكیر بعقلیة رائد الأعمال بات مطلبا ملحا للنجاح في مختلف المجالات، وذلك للتغلب على التحدیات الطارئة، والتكیف مع المستجدات في ظل عالم اقتصادي متغیر.

وأشار إلى أن الوضع الراھن لأزمة فیروس كورونا المستجد، خلق واقعا مغایرا وتحدیات كبیرة، الأمر الذي تطلب استجابة سریعة لاتخاذ قرارات مصیریة لحمایة الأعمال حول العالم، كما خلفت الأزمة في الوقت ذاته فرصاً جدیدة لتحقیق النجاح، وھو ما تجلت فیه أھمیة عقلیة رائد الأعمال في المرونة، واتخاذ القرارات السلیمة للاستفادة من الفرص.

ولفت خلال حدیثه إلى أن مؤسسة "مسك الخیریة" تعي تماما الدور الھام لرواد ورائدات الأعمال في صنع مستقبل أفضل للمملكة، وھو الأمر الذي أخذته على محمل الجد، حیث یعد دعم ریادة الأعمال إحدى أھم ركائز عمل المؤسسة، وقد ترجمته في عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكین صغار المستثمرین من الشباب والشابات السعودیين، وتزویدھم بالأدوات اللازمة لتحقیق النجاح.

ھذا ويقام النھائي السعودي لكأس العالم لریادة الأعمال ھذا العام بتنظیم منتدى مسك العالمي، جنباً إلى جنب مع كل من شبكة ریادة الأعمال العالمیة GEN، وكلیة الأمیر محمد بن سلمان لریادة الأعمال MBSC، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیة، ووزارةالاتصالات وتقنیة المعلومات.