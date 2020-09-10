"المانغروف" سر الحياة البحرية في "مسدود" على ساحل تبوك

تشتهر سواحل منطقة تبوك (شمال السعودية) بتنوع بيولوجي كبير، حيث تضم كائنات بحرية متنوعة، ومنها ما هو مهدد بالانقراض كالسلاحف صقرية المنقار.

ويُعد موقع "المسدود" (جنوب محافظة الوجه) واحداً من أجمل المواقع الطبيعية في تبوك حيث يضم في أعماقه كمّاً كبيراً من الأسماك وسط انتشار شجر المانغروف على سطحه.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تُعدّ نباتات المانغروف حجر الزاوية في تنمية البيئة البحرية لهذا الموقع، حيث توفر مناطق حضانة للأسماك.

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وأكدت وزارة البيئة السعودية أن لنبات المانغروف 9 فوائد مهمة، حيث أنها تُعد محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوّي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعزَّز المخازن السمكية، وتحمي الشواطئ من التآكل والنحر، وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوّي، كما تثبت التربة الساحلية وتحميها من الانجراف، وتُعد ذات قيمة اقتصادية كونها مصدراً للأعلاف، فضلًا عن تكوين متنزهات بحرية، إضافة إلى توفير مصدر لكثير من الصناعات والصبغات ومستحضرات التجميل.

يذكر أن المانغروف شجر معمر دائم الخضرة، ينمو في المستنقعات ذات المياه المالحة أو الحلوة، كما ينمو كذلك قرب شواطئ البحار، بحيث تغمر المياه مجموعه الجذري بشكل دائم أو في أوقات معينة. ويتكاثر المانغروف بواسطة بذور مغزلية الشكل تنتقل محمولة بواسطة التيارات المائية من منطقة لأخرى، حيث يخرج من تلك البذور جذر قوي ينغرز في التربة بشكل مشابه تقريباً للطريقة التي ينمو بها جوز الهند.