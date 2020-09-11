فيديو.. التحالف يدمر مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثي صوب السعودية

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اليوم الجمعة فيديو يظهر اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة كانت قد أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الخميس اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه نجران جنوب السعودية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".

وأوضح العقيد المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".