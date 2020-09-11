بعد 4 أعوام.. رسالة وداع من السفير الفرنسي للسعوديين

بعث السفير الفرنسي لدى السعودية فرانسوا جوييت، برسالة وداع للشعب السعودي، بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة، والتي استمرت 4 أعوام.

ووجّه السفير، خلال مقطع فيديو، الشكر للسعودية قيادةً وشعبًا لما وجده من دعم ومحبة خلال إقامته بالمملكة، مؤكدًا أنه يفتخر بتمثيل بلاده في السعودية، خاصة أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن الشرق الأوسط يتغير والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن... ترمب: الشرق الأوسط يتغير والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخي أميركا

وأشار إلى أنه سيرحل لتولي منصب جديد كسفير لبلاده في الجزائر، وهو يحمل معه العديد من الأشياء التي يعتز بها، وعلى رأسها العلاقات الطيبة والوثيقة التي تجمعه وزوجته بالسعوديين، مؤكدًا أنه لن ينسى ما لقيه من محبة ومساندة من السعوديين خلال فترة عمله.