السعودية: 687 إصابة جديدة بكورونا و935 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة و935 حالة تعافٍ.

موضوع يهمك تحدى معلم بُني من الطين والتبن في محافظة الرس (وسط السعودية) لأكثر من 264 عاماً، مرور السنوات والتغيرات المناخية، ليبقى... برج بني من الطين قبل 264 سنة تحول لمعلم سياحي في "الرس" السعودية

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 300933 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4213.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 324407 حالات.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ5.5 مليون فحص.