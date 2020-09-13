السعودية.. الحفلات الفنية تعود في اليوم الوطني 90

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن إقامة 3 حفلات فنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث ستكون هناك حفلة للفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر بالصالة الخضراء بالدمام، ورابح صقر يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقبلها حفلة للفنان ماجد المهندس يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر.

ويسبقها عدد من الحفلات بجدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية تبدأها الفنانة أحلام بحفل يوم ٢٢ سبتمبر، والحفلة الثانية للفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك ٢٣ سبتمبر.

في حين تحيي أنغام وتامر عاشور يوم ٢٤ سبتمبر، والفنان محمد حماقي حفلات جدة يوم ٢٥ سبتمبر .والفنان عمرو دياب يوم ٢٦ سبتمبر، في حين سيبدأ فتح حجز التذاكر من يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر.