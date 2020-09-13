صور مدهشة للرمال.. سعودي يوثق صحراء الربع الخالي

في مشاهد بديعية مدهشة، ولوحات جمالية جسدها جمال الصحراء وسط الكثبان الرملية والصخور، استطاع مصور سعودي نقل الصور الاحترافية لروعة تشاكيل "الربع الخالي"، وما يحمله من تضاريس جغرافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقال المصور الضوئي سياف دشن الشهراني الذي أسس نادي بيشة الفوتوغرافي، لـ"العربية.نت": "منذ ثلاثة أعوام وأنا أذهب إلى صحراء الربع الخالي، يومان في الشهر، برفقة عدد من الأصدقاء والمهتمين المتمرسين في معرفة الصحراء، إضافة إلى خبرتهم الكافية في التعامل مع الطرق الرملية وأنواعها، عبر استخدامهم وسائل تقنية حديثة وأجهزة اتصال ثريا وملاحة وأجهزة لاسلكية، لاسيما وأن دخول تلك الصحراء يعتبر مغامرة، لكن هدفنا كان توثيق جمال الصحراء والرمال وتكويناتها وحدودها وتجريداتها وكذلك صخورها".

يشار إلى أن صحراء الربع الخالي تعتبر واحدة من أكبر الصحاري في العالم، وتقع على مساحة نحو 600 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، وتمتد على حوالي 1000 كيلومتر تقريبًا طوليًّا، أما عرضيا فتمتد إلى ما يقارب الـ 500 كيلومتر.

وتغطي صحراء الربع الخالي كثبانا رملية بعضها متحرك وبعضها ثابت، وبعضها على شكل حدوة الحصان وبعضها قبابي الشكل، وبعضها طولي الشكل يسمى العروق، وهذه الكثبان الرملية أكثر ارتفاعًا في الغرب (1500 قدم) منها في الشرق (500 قدم)، وفي الجنوب الغربي (2000 قدم) منها في الشمال (1500 قدم).

في حين يعتبر مناخ الربع الخالي قاري حار جدا في الصيف وبارد في الشتاء، والأمطار قليلة وتكاد تندر وتهب العواصف الرملية على مدار السنة وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الصيف 40 إلى 50 درجة مئوية، وأحياناً تصل الدرجة إلى فوق 60 والصغرى في الشتاء من 7 إلى أقل من الصفر درجة مئوية.

كما يمكن أن تعد الصحراء المكان ذو الظروف المناخية الأصعب في العالم، ولكن وككل مكان آخر تقريباً، تدب الحياة في أرجائها. فالعنكبوتيات والقوارض والحياة النباتية، وبعض الحيوانات كالجرابيع والأرانب والطيور المهاجرة كالحباري والكراوين والقميري والدخل، والزواحف مثل الضب والأفاعي تعيش في أرجاء الربع الخالي، وهي محمية ضد الصيد من قبل الدولة، وكمنطقة مناخية.

ويقع الربع الخالي ضمن الصحراء العربية والصحراوية العربية القاحلة ومناطق الشجيرات، كما تنمو في الربع الخالي بعض من الشجيرات والأعشاب خصوصاً في وقت الربيع، وبسبب كون الربع الخالي مصب أودية نجد وبعض أودية عسير واليمن وعمان، فإن هناك اعتقادا واسعا بوجود مخزون كبير من المياه تحت رماله.