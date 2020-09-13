السعودية: على مدى أسبوعين سجلنا تراجعا في حالات كورونا

تواصل السعودية تسجيل تراجع يومي في عدد إصابات كوفيد 19، مسجلة الأحد، 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1034، ووفاة 27.

وسجلت جدة 53 إصابة جديدة، والهفوف 44، ومكة 44 والرياض 40 والدمام 31.

من جانبه، أكد متحدث وزارة الصحة الأحد، أنه على مدار أسبوعين تسجل المملكة انخفاضًا في حالات كورونا.

وقال "نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة"، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

هذا وبلغت إجمالي الحالات النشطة، 18513، وإجمالي الحالات الحرجة، 1326.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 302870 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4268.

كما ارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 325651 حالات.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية أكثر من 7 ملايين فحص.