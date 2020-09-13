هذه أول سيدة تتقدم لرئاسة نادٍ رياضي في السعودية

سجلت "عواطف السهو" اسمها تاريخياً، كأول سيدة مرشحة لرئاسة نادٍ رياضي في السعودية، وذلك بعد نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة زوجها أحمد السهو.

وعن أسباب ترشحها لرئاسة نادي القلعة بمنطقة الجوف، قالت لـ"العربية.نت": "سجلت نفسي كأول سيدة سعودية كمرشح لرئاسة ناد رياضي بالمملكة، وأنا سعيدة بهذه المناسبة، ولدي الخبرة الكافية لإدارة نادي القلعة، لاسيما في وجود زوجي، فهو يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الجوف وخارجها، وله تاريخ عريق وخبرات رياضية كبيرة جداً".

وأشارت أن هذه الخطوة تحقق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية مشاركة النساء في تولي المناصب القيادية، وأن المرأة السعودية أثبتت نجاحها وجدارتها في جميع المجالات.

وأكدت عواطف بأن طموحها وإرادتها كبيرة، وأهم أهدافها الصعود بفرق النادي، وتشكيل مجلس نسائي رياضي، ليكون الأول بالسعودية، وتمكين العنصر النسائي عبر إزاحة الرهبة والخوف عنهن.