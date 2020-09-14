عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

زوجة خالد سامي: حالته تدهورت ودخل العناية المركزة

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
خالد سامي
رابط مختصر

أعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، أن صحة زوجها تدهورت السبت الماضي أثناء غسيل الكلى، مما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

موضوع يهمك
?
كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن مسلحاً في صفوف ميليشيا الحوثي ارتكب مجزرة وحشية بحق أسرته، مساء الأحد،...

جريمة مروعة باليمن.. مسلح حوثي قتل أباه وأمه ثم هرب جريمة مروعة باليمن.. مسلح حوثي قتل أباه وأمه ثم هرب اليمن

وقالت لـ "العربية.نت" إنها رفعت طلباً للاستعجال بإجراءات علاجه، وتحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في السعودية، بنقل وزراعة الكلى.

وأضافت: "نأمل أن تنتهي إجراءات زوجي عاجلاً".

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم، وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنان خالد سامي، وذلك بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.

وقال القصبي إن خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، كما أنه يصارع المرض منذ أكثر من عام تقريباً، لافتاً إلى أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور بسرعة، مناشدًا وزير الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زراعة للفنان.

كما كان الملحن فهد العبد الله، قد ذكر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الفنان خالد سامي قد نقل أمس (الأحد) إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالباً محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.

يذكر أن الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلوياً، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.

كلمات دالّة

#خالد_سامي, #العربية_نت

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة