زوجة خالد سامي: حالته تدهورت ودخل العناية المركزة

أعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، أن صحة زوجها تدهورت السبت الماضي أثناء غسيل الكلى، مما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

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وقالت لـ "العربية.نت" إنها رفعت طلباً للاستعجال بإجراءات علاجه، وتحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في السعودية، بنقل وزراعة الكلى.

وأضافت: "نأمل أن تنتهي إجراءات زوجي عاجلاً".

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم، وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنان خالد سامي، وذلك بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.

الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه

وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه

بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا pic.twitter.com/7ORqiSjctL — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 14, 2020

وقال القصبي إن خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، كما أنه يصارع المرض منذ أكثر من عام تقريباً، لافتاً إلى أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور بسرعة، مناشدًا وزير الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زراعة للفنان.

كما كان الملحن فهد العبد الله، قد ذكر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الفنان خالد سامي قد نقل أمس (الأحد) إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالباً محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.

الحبيب الصديق #خالد_سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءاً بسبب وقف العمليات في اغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا

دعواتكم يا أحبة لمن لايكره احداً ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم pic.twitter.com/RXAlFZoClm — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) September 12, 2020

يذكر أن الفنان خالد سامي يعاني فشلا كلوياً، وأدخل المستشفى في شهر رمضان الماضي، وأعلنت زوجته أنه سيسافر إلى الصين للخضوع لعملية زرع كلى، لكن تم إرجاء السفر بسبب جائحة كورونا.