السعودية.. 607 إصابات جديدة وتعافي 1060

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1060، ووفاة 37.

وسجلت مكة المكرمة 73 حالة جديدة، وجدة 65، والهفوف 46، والرياض 42.

كما بلغ إجمالي الحالات النشطة، 18023، والحالات الحرجة انخفضت إلى 1293.

هذا وبلغ إجمالي الحالات في المملكة 326258، وإجمالي التعافي 303930.

وأمس الأحد، سجلت السعودية 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1034، ووفاة 27، بينما أكد متحدث وزارة الصحة، أنه على مدار أسبوعين تسجل المملكة انخفاضًا في حالات كورونا.

وقال "نرصد نزولاً في نسبة الحالات الحرجة"، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.