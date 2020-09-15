الصحة ترد على طبيب بالرياض أكد اكتشاف دواء عشبي لكورونا

ردت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، على طبيب ظهر في فيديو متداول وهو يدعي أنه اكتشف دواء من الأعشاب لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على حسابه في "تويتر" اليوم: "في ‏إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض كوفيد-19.. نود التوضيح بأن السعودية لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة، فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة".

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جاء ذلك بعد رواج فيديو لطبيب سعودي يعمل استشاريا في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض، ظهر فيه وهو يؤكد اكتشافه علاجا لمصابي فيروس كورونا.

وأكد أن العلاج هو عبارة عن "دواء عشبي"، حسب تعبيره، وقد تم تجربة الدواء على 100 من المرضى المصابين بكورونا و"أثبت جدارته الكبرى دون وجود أي آثار جانبية"، حسب الطبيب.

وأضاف أن هذا المستخلص جاء بعد "العديد من الأبحاث" وقد حصل على ترخيص لعمل تجاربه إكلينيكيا على مصابين بحالة حرجة، وقد تشافوا بسرعة دون أي آثار جانبية، حسب تأكيده.