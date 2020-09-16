بلدة سعودية من الطين تطل على البحر الأحمر

وقفت مبان طينية مطلة على شمال البحر الأحمر، تتخلها قلاع أثرية شامخة عبر مبانيها المميزة بجمالها، والتي أخذت طابعا عمرانيا فريدا عبر الرواشين والزخارف الفنية بأشكالها المختلفة، لتحكي قصة ثقافية واجتماعية لتاريخ قديم.

"البلدة القديمة" بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، من أهم أماكن السياحة في منطقة تبوك حيث يحتضنها البحر بأمواجه وشواطئه الحالمة وتمتعها بالعديد من الجزر الواقعة على مقربة من الساحل، ويعتبر ميناء الوجه من أكثر أجزاء البحر الأحمر صفاءً وجمالًا مما يجعله عامل جذب سياحي خاصة لهواة الغوص واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك.

تلك المشاهد وثقها المصور الضوئي "محمد الشريف" ليحول البلدة القديمة في محافظة الوجه، إلى لوحات فنية، عبر صور تعبر عما تحتويه البلدة من مبان تاريخية وأثرية وأسوار وقلاع وحصون وميناء، وإطلالة تبحر بالزائر نحو ذاكرة التاريخ، وشاهداً على نمط وفنون البناء القديم ومهارات الإنسان في أعمال العمارة على مر الزمن.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال الشريف: "أخذتُ هذه اللقطات التي تعبر عن حبي للمكان عبر تصوير الطبيعة والأماكن التراثية والقديمة، فهذه الصور في المستقبل ستكون من ضمن التاريخ، وإحدى المراجع، في حالة تم تطوير المنطقة أو ترميمها، فالمكان يتميز بموقعه الجغرافي المطل على البحر، في إطلالة جميلة للبيوت والطرقات المعتقة برائحة الزمن القديم".

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وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لميناء مدينة الوجه الذي عرف قديماً بميناء الحجر "مدائن صالح" في إثراء وتبادل ونقل الثقافات بين قاطني شرق وغرب البحر الأحمر، مما أضفى على البلدة حراكاً تجارياً، واقتصادياً، ونمواً في مستويات التعليم بين أهالي المدينة.

وأبان أن هندسة "الرواشين" شكلًا ماليًّا للمباني، إضافة إلى أنها تقوم بدور في تخفيف درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث إن الأخشاب ذات طبيعة عازلة، وتقلل من دخول الأتربة والغبار إلى داخل المباني، كما أن تصميم الروشان يسمح بتواصل ساكني المنزل مع الخارج.