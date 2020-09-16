زوجة خالد سامي تشكر القيادة لتجاوبها مع حالة الفنان الصحية

شكرت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، تجاوب وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، مع الوضع الصحي الحرج لزوجها الذي يرقد بمستشفى الحرس بالرياض، إثر معاناته من تليف الكبد والكلى.

وغردت العتيبي على "توتير" قائلةً: "الحمد لله أن منّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين، شكراً والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي).. شكراً سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".

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وجاءت تغريدة العتيبي بالتزامن مع نشرها تغريدة للفنان ناصر القصبي، كان يشكر من خلالها رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر لاهتمامه وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي. كما وجّه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير عبدالله بن بندر.

الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنه وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعه

وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعه

بسرعه التدخل مشكوراً وهذا رأي الفريق الطبي لأجراء عمليه زراعه الكبد الآن و على وجه السرعه والإ سيموت بين أيدينا pic.twitter.com/7ORqiSjctL — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 14, 2020

يذكر أن فيصل ابن الفنان خالد سامي كان قد حسم الجدل الذي دار خلال الساعات الماضية بشأن عدم وجود متبرع لزراعة كبد وكلى لوالده، مشدداً على أن المتبرع موجود إلا أن البطء يكمن في الإجراءات التي تسبق العملية.

ووجّه فيصل الشكر لكل من تعاطف معه ومع أهله بشأن حالة والده الصحية التي وصفها بـ"الخطيرة جداً". وختم قائلاً: "شكراً لدعواتكم".