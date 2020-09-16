السعودية: 621 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 982

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن 621 إصابة جديدة بفيوس كورونا وشفاء 982 و31 وفاة.

وقال المتحدث ياسم الوزارة: "بلغت الفحوصات في المملكة 5,868,149 فحصًا مخبريًا دقيقًا". وأوضح أن ما "يستلزم إجراء الحجر الصحي وما يتبعه هو أن يخالط الشخص آخر مصابًا بالمرض، دون وقاية ولمدة طويلة".

وأضاف أن "المراكز الصحية (آمنة لك وقريبة منك)، ويجب أن تبادر لحجز المواعيد والاطمئنان على صحتك، حتى وإن لم تكن تعاني من أعراض فيروس".

وتابع قائلا: "يواصل الرصد العالمي ملاحظة الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة".

وكانت وزارة الصحة السعودية ردت، الثلاثاء، على طبيب ظهر في فيديو متداول وهو يدعي أنه اكتشف دواء من الأعشاب لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على حسابه في "تويتر": "في ‏إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض كوفيد-19.. نود التوضيح بأن السعودية لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة، فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة".