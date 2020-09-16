مكتبة الملك عبدالعزيز توثق أحوال سفينة الصحراء بتراث السعودية

نشرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الكتاب الفريد "الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية" باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم توثيق الرسوم الصخرية للجمل في مختلف مناطق السعودية المصاحبة لنقوش وكتابات عربية قديمة، تبين تاريخ وجوده منذ أقدم العصور (قبل 7000 سنة) واستئناسه والاهتمام به في الحل والترحال والحروب والتجارة والصيد، فكان وسيلة النقل الأساسية التي تتحدى البيئة الصحراوية وأخطارها وقوتها، بما يمثله الجمل من القدرة على التحمل والصلابة والمناعة والقوة والصبر، خاصة من أجل الحج والعمرة عبر القوافل الآتية من كل حدب وصوب.

لذلك كان هذا الانتشار الكبير للرسوم الصخرية المصاحب بعضها لنقوش كتابية تحدد أسماء مُلاك الإبل ووسوم القبائل التي تعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد.

جاء ذلك، نظير اهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالحفاظ على البنية الثقافية والمعرفية للتراث العربي والإسلامي، وتشكل بعض مظاهر الحياة القديمة وامتداداتها حتى عصرنا الراهن، ومنه ما يتعلق بالتراث الحيوي الذي يشكله الجمل أو سفينة الصحراء في الجزيرة العربية، وهو ما يتسق مع إيلاء السعودية بتوجيهات من ولاة أمورها وعلى مختلف العهود السعودية، الرعاية الكاملة والاهتمام لهذا التراث الحي المصاحب للمجتمع السعودي، خاصة أن الحياة الصحراوية لا تزال تعتمد على الجمل في معايشة الواقع، ولا تزال تربية الإبل والبعير من الأنشطة الصحراوية البارزة، فيما تقام مسابقات الهجن بين فترة وأخرى وسوف ينطلق بعضها في الأشهر المقبلة بالمملكة بالقرب من مدينة الرياض.

يشتمل هذا الكتاب على تقديم وخمسة فصول: الأول يتناول الجمل وقدراته وصفاته وتسمياته وأشكاله في الرسوم الصخرية، والثاني يسرد نشأة الجمل في الجزيرة العربية وتطوره، والثالث يعرض الجمل في الرسوم الصخرية في المملكة التي ترافقت مع الكتابات الثمودية واللحيانية، والمسند الجنوبي والنبطي، والتي توزعت من حدود اليمن الى الأردن شمالاً، خاصة في حائل وتيماء والفاو والعلا وكلوة ودرب البكرة والشويمس ومحيط كل هذه الأمكنة، وكذلك في الباحة ووادي الدواسر ووادي تثليث وجبال نجران ورنيه وأطراف الربع الخالي، أما الفصل الرابع فيستعرض الوسوم والرموز القبلية والمالكين، أما الفصل الخامس فيذكر النتائج التي تم الوصول إليها، والواقع الحالي لتطور المواصلات الحديثة مع بقاء الإبل رمزاً للمكانة ومصدر للفخر والاعتزاز.

لقد اشتمل الكتاب على 400 لوحة تصويرية لكل هذه النقوش التعبيرية والتماثيل والحفريات، وقد قام الدكتور مجيد خان بتتبع تاريخ الإبل من خلال تلك المواقع والرسوم والنقوش على مدى 35 عاماً، حيث صاغ وحلل تلك الدراسة العلمية الموثقة عبر هذا الكتاب.

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مصادر ومراجع نادرة:

تحتوي مكتبة المؤسس على عدد كبير من المصادر والمراجع حول الإبل، تتمثل في عشرات الكتب النادرة عن الجمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كتب أغلبها قادة جيوش نتيجة مخالطتهم وتجاربهم واستعمالهم له كوسيلة رئيسية لتنقلاتهم وأحمالهم العسكرية وحروبهم, ومعايشتهم اليومية له لسنوات طويلة في الجزيرة العربية ومصر والسودان وبلاد الشام، فضلا على كتب ألفها رحالة وعلماء مختصين بدراسة أحوال الجزيرة العربية.

ومن بين هذه المصادر والمراجع:

كتاب "الجمل" لمؤلفه الميجور أرتور جلين ليونارد الصادر في لندن عام 1894م

"The Camel" By Major Arthur Glyn Leonard - London 1894

وكذلك كتاب "بحارة الجمال"- الألمان في جزيرة العرب 1915-1916م الصادر في باريس 1935م - بقلم الجنرال بريموند رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في الحجاز.

"Marins a Chameau- Les Allemands en Arabie" – en 1915 – 1916 General Ed. Bremond-Paris 1935

وفي كتاب " الجمل : تاريخ ـ دين ـ أدب ـ فن " للقائد العسكري كوفيه الصادر في باريس 1926م. Paris 1926

''Le Chameau: Histoire-Religion-Litterature-Art"Commandant Cauvet-