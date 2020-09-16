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وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف الأوضاع في المنطقة

المصدر: دبي – العربية.نت
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز...

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها السعودية، إضافةً لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كلمات دالّة

#لافروف, #روسيا, #فيصل بن فرحان, #السعودية
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