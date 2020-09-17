إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، عن إخماد حريق في جبل عمد بمركز ثقيف في جنوب الطائف غرب السعودية، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وذكر الحساب الرسمي على تويتر "تباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات".

تباشر فرق #الدفاع_المدني في محافظة #الطائف إطفاء حريقاً اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف ، ومازالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة ، ولا يوجد إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/XVvpOijAmT — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 17, 2020

وكان الحريق شبّ في وقت متأخر من ليل أمس، وأظهرت الصور المتداولة التهامه لمزارع وغابات على الجبال.