عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية... الانتهاء من مشروع أطول نفق أنابيب مياه

المصدر: العربية.نت - محمد سميح
رابط مختصر

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية، مشروع أطول نفق أنابيب مياه في العالم بقطر ٨.٤م وبمسافةٍ بلغت ١٢.٥ كلم، لضخ المياه المحلاة من البحر الأحمر بمحطة الشعيبة إلى محافظة الطائف والقرى المرتبطة بها، ومنطقة الباحة.

موضوع يهمك
?
أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، عن إخماد حريق في جبل عمد بمركز ثقيف في جنوب الطائف غرب السعودية، مؤكدا عدم وقوع...

إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات السعودية

ويستهدف المشروع نقل المياه المحلاة إلى الخزانات الاستراتيجية بالطائف لتغطية احتياجات المحافظة وقُراها الجنوبية، وصولاً إلى منطقة الباحة.

كما بلغت ذروة سرعة الحفر اليومية لإنجاز مشروع النفق مع صخور صلبة بجبال السروات بدءاً من أسفل جبل الكر بوادي نعمان وصولاً إلى الطريق الدائري بمحافظة الطائف مخترقاً 12.5 كلم بقطر 8.4م، بواسطة آلة حفر تعتبر الأسرع من نوعها في المشاريع العالمية.

واستغرق تنفيذ المشروع 19 شهراً من بدء أعمال الحفر في أسفل جبال الهدا وصولاً إلى محافظة الطائف، واختصر أكثر من 40 كلم، وتم تنفيذه لاستدامة المياه المحلاة.

من جانبها، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن الانتهاء من مشروع حفر نفق نقل المياه، كأطول خط نقل في العالم، والذي أنجز قبل الموعد المحدد للمشروع.

وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى جاهزية الاستقبال للخزن الاستراتيجي بالطائف، ومحطة الضخ التابعة لنظام نقل مياه الطائف - تربة – رنية – الخرمة، متوقعةً وصول المياه إلى منطقة الباحة في الربع الثالث من 2021م

كلمات دالّة

#الباحة, #الطائف
إقرأ أيضاً الطيران المدني: حجر منزلي على القادمين من خارج السعودية الطيران المدني: حجر منزلي على القادمين من خارج السعودية 04:00 GMT
إقرأ أيضاً إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات 09:42 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة