حقائق عن "إعلان القهوة" بالسعودية.. وهذه العقوبة

أعلنت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الخميس، بشأن الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة ( البُنْ ) وجودتها، أنه جرى استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه.

موضوع يهمك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنها تعتزم القيام بتفتيش منشآت إيرانية جديدة خلال الأيام... الوكالة الذرية: سنفتش مواقع إيرانية جديدة إيران

وتبين أن المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالفاً للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه (لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة) إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة أن محتوى الإعلان تضمن إساءة وأوصافاً مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.

معلومة مضللة

وذكرت التجارة والغذاء بأن تضمن محتوى الإعلان الادعاء بأن معظم منتجات ( البُنْ ) الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل، وهذه معلومة مُضللِّة فاللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA 2233) استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة ( البُنْ ) من ذكر البيانات التغذوية، بينما يتم إلزام المستوردين والمصنعين لمنتجات ( البُنْ ) الأخضر بوضع البيانات التالية : اسم المنتج ودرجته، بلد المنشأ، واسم الصنف، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وذلك بناءً على ما نصتْ عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 "حبوب البُنْ الأخضر"، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD/ GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".

وأبانت في بيانهما المشترك، بأن محتوى الإعلان تضمن الادعاء بأن جميع المنشآت المنافسة تقوم باستيراد (البُنْ) من الدرجة الرابعة، ويتم إعادة تعبئته بعد دخوله إلى السعودية، وتغيير بياناته إلى (درجة أولى)، وأن جميع (البُنْ) الموجود في السوق السعودي بلا استثناء ليس من الدرجة الأولى، وتم التركيز على هذه المعلومة في أكثر من موضع داخل الإعلان.

التصنيف يختلف من دولة لأخرى

وفي هذا السياق أوضحت "الغذاء والدواء" بأن تصنيف حبوب (البُنْ) يختلف من دولة إلى أخرى، وطبقاً للائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 "حبوب البن الأخضر" فإنَّ تصنيف حب (البُنْ) المعتمد في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ينقسم إلى ثلاث درجات فقط ه : (درجة ممتازة، درجة أولى، درجة ثانية) والفرق بين هذه الدرجات هو النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في كل كمية محددة من وزن ( الُبنْ )، ومن أمثلة العيوب المقصودة باللائحة ما يعتري الحبة من كسور وخلافها.

كما وكشفت التجارة والغذاء، أن محتوى الإعلان تضمن الادعاء بأن غالبية منتجات ( البُنْ ) لا يتم تعبئتها وتغليفها بطريقة سليمة، وهذه معلومة مغلوطة ومُضللِّة للمستهلك، كما أجرى في الإعلام تجربة غير صحيحة، وهي وضع (البُنْ) في وعاء مائي لمقارنة جودة منتج مُنافس مع منتج المنشأة المُعلِنة، وتُعد هذه الطريقة غير علمية وغير معتمدة، ولا يمكن الاستناد عليها للكشف عن سلامة أو جودة ( البُنْ ).

تطبيق العقوبة

وبناء على ما سبق؛ ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وإحالة مخالفات المعِلن إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر فيها حسب الاختصاص وتطبيق النظام بحق المخالفات الواردة، كما ستقوم وزارة التجارة بإحالة مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

يُذكر بأن عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أنَّ عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.