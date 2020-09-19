شاهد.. شواطئ فيروزية تلف "جزر فرسان"

حافظت "جزيرة فرسان" جنوب غربي السعودية طيلة الفترة الماضية على مكانتها في أن تكون بقعة من الضوء شاسعة في محيط البحر الأحمر، حين ضمت جزرها الواسعة معالم الدهشة على شواطئها ذات الرمال البيضاء، واحتوت كنوزا من اللؤلؤ في قلب العمق التاريخي الذي تحمله الجزيرة، كما لفتها غابات من أنواع الأشجار، لتتصدر أشجار المانجروف الرؤية الجميلة.

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تعد "جزيرة فرسان" كبرى جزر البحر الأحمر، وتقع على بعد 50 كم غرب جازان.

بدوره، روى المصور الضوئي خالد زاروق لـ"العربية.نت" تفاصيل عن قصص الجمال ومكونات الجزر البديعية، والتي وثقها كاميراته عبر حزمة واسعة من الصور الاحترافية، قائلاً: "رصدتُ موقع أشجار المانجروف في أقصى الجزء الشرقي من أرخبيل جزر فرسان، وهي تحتضن غابات الشورى "المانجروف"، وأخذت لقطات للطريق الذي تحتضنه الطبيعة ذات المياه الفيروزية، حين لامست جنباته الأشجار حتى يصل المشاهد إلى شواطئ زيغة".

وأضاف: "أشعر بالفخر في أن صوري كانت ضمن مجموعة قصص كتبها 32 مصورا سعوديا حكوا عبرها عن جمال المملكة لناشونال جيوغرافيك العربية، ففرسان جزيرة ناطقة بالجمال والإبداع والبهاء، وهناك تلتقي الطبيعة بالإنسان، وجزر فرسان هي أرخبيل جزر تقع في جنوب البحر الأحمر تابعة لمنطقة جازان، وتتكون من عدة جزر أهمها جزيرة فرسان والسقيد وقماح ودمسك وزفاف ودوشك وكيرة و جزيرة سلوبة، كما أن فرسان تحتوي على آثار عديدة من أبرزها؛ القلعة البرتغالية ومباني غرين ومسجد النجدي ووادي مطر ومنزل الرفاعي وبيت الجرمل والكدمي وقلعة لقمان والعرضي".

وتعد جزيرة فرسان" فرسان الكبرى" هي أكبرها من حيث المساحة والتواجد السكاني حيث إن مساحتها تصل إلى حوالي 369 كيلومترا مربعا تقريباً، ويبلغ طول الجزيرة من طرفها في الجنوب الشرقي إلى طرفها في الشمال الغربي حوالي 70 كيلومتراً، وتأتي السقيد "فرسان الصغرى" الثانية من حيث المساحة والتواجد السكاني أيضاً، حيث تبلغ مساحتها حوالي 109 كيلومترات مربعة تقريباً.

ويتميز سطح جزر فرسان عموماً بقلة ارتفاعه عن سطح البحر والذي يتراوح ما بين 10 و20 متراً، ويزداد هذا الارتفاع عند الأطراف إلى ما يقارب 40 متراً، ويصل أقصى ارتفاع له فوق مستوى البحر إلى 72 متراً، ويبلغ عدد جزر أرخبيل فرسان ما يربوا على تسعين جزيرة، وكثير من هذه الجزر غير مأهولة بالسكان.

فيما يقدر عدد سكان فرسان 17999 نسمة حسب إحصائية عام 2010.

يذكر أن المصور زاروق، حاز على المركز الثاني في تصوير الأفلام القصيرة في تحديات هيئة الترفيه، والمركز الأول في مسابقة التصوير الضوئي لدى ثقافة وفنون جازان الشتوي، وتصوير وإنتاج العروض المرئية لمهرجان الحريد لدى هيئة الترفيه، وإنشاء معرض في مقر الأمم المتحدة بالرياض بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين، وشارك في العديد من الأعمال التصويرية في هيئة الترفيه والسياحة ووزارة الخارجية والخطوط السعودية، كما أقام معرض في لندن kca ومعرض لدى مركز الملك عبدالعزيز "إثراء" التابع لشركة أرامكو السعودية في كوريا الجنوبية، وهو أحد سكان جزيرة فرسان الذي عمل على إبراز جمال هذه الجزر.