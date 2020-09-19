لقطات خلابة.. مصور سعودي يوثق النجوم والبيوت القديمة

استطاع مصور ضوئي سعودي أن يحول صور النجوم والمجرات ومراحل تكوين القمر إلى لوحات جمالية ذات أبعاد فنية إبداعية، إضافة إلى تصوير البيوت القديمة والتاريخية.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال عضو مؤسس في جمعية آفاق لعلوم الفضاء المصور الضوئي، فهد الشتبري: "بدأت في عالم التصوير قبل 6 أعوام، فكان لدي شغف واهتمام بالطبيعة. في البداية استخدمت جهاز الجوال للتصوير ثم طورت نفسي تدريجياً، واقتنيت كاميرا احترافية، حتى حققت قفزات نوعية في لوحات ضوئية مختلفة".

كما تابع الشتبري: "تعلمت التصوير بالممارسة والتغذية البصرية من بعض الفنانين الفوتوغرافيين من داخل المملكة وخارجها، وأيضاً بمساعدة بعض الأصدقاء ومشاهدة شروحات على يوتيوب".

وأضاف: "الصورة التي أحرص على توثيقها عبارة عن إيقاف لحظة من الزمن لنستمتع بها للأبد، حيث أهتم بالتصوير الليلي، وتصوير ذراع المجرة والنجوم والقمر، والطبيعة وكل ما حولها من مناظر طبيعية وجبال وأمطار وعواصف رعدية وطيور وأزهار".

إلى ذلك أبان الشتبري: "هذا العام بدأت أهتم بتصوير وتوثيق المباني القديمة والتاريخية، حيث قمت بتصوير 6 مبان تاريخية، منها بيت الكاتب وبيت الكعكي وبيت نصيف في جدة وبيت المتبولي في جدة وكذلك القرية في جبل الفليس في الهدا، كما أنني قمت بتصوير مسجدي القنطرة وعداس".

وختم حديثه قائلاً: "هدفي من التصوير أن أنقل للعالم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جميلة عن محافظة الطائف، والمملكة العربية السعودية بشكل جميل ومميز".