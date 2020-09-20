السعودية.. إصابة 5 مدنيين بمقذوف حوثي سقط على جازان

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، اليوم السبت، أن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.

موضوع يهمك فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة ذمار، وسط اليمن، عقوبة وصفت بـ"الغريبة" ضد من يطلق النار في الأعراس بمديرية... "حفر القبور".. عقوبة حوثية للمخالفين في الأعراس!! اليمن

وأضاف المتحدث وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه نتج عن سقوط هذا المقذوف تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا.

وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

والميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في اعتراض وتدمير معظمها.