مع دخول الخريف.. 3 مدن سعودية ضمن الأعلى حرارة بالعالم

حلت 3 مدن سعودية ضمن الأعلى في درجة الحرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت رفحاء في المرتبة السابعة في القائمة بتسجيل درجة حرارة بلغت 45.4 °C، فيما جاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المرتبة العاشرة بتسجيل درجة حرارة بلغت 44:7 °C، بينما بلغت درجة الحرارة في القصيم 44.3 °C، لتحل بذلك في المرتبة الـ15 بالقائمة، بحسب ما أوضحه أستاذ المناخ بجامعة القصيم، د.عبد الله المسند، على حسابه الرسمي في "تويتر"..

وتوقع المسند أن تستمر الرياح الشمالية الشرقية النشطة اليوم، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء الشمال الشرقي من السعودية، وأجزاء الوسطى خاصة غربها، في حين يدخل اليوم فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل الخريف مودعين فصل الصيف.

كما أوضح أن اليوم هو الأول من فصل الخريف طوله 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر ولفصل الخريف 3 أبراج الميزان والعقرب والقوس، حيث تنشط الانفلونزا الموسمية خلال الأيام القادمة، وعند دخول أكتوبر عادة ترتفع معدلات الإصابة بفيروس الإنفلونزا.

انخفاض درجة الحرارة

من جانبه، كشف عضو مركز الفلك الدولي نواف العنزي، لـ "العربية.نت"، أنه وفقاً للحساب الجغرافي العالمي، فإن الاعتدال الخريفي "فصل الخريف" يدخل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر.

وأضاف: "ستكون الشمس اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء وسنلاحظ استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلاً مع الإحساس بها نهاراً ولذا ينصح بتقليل مؤشر التكييف خصوصا في فترة المساء".

3 أشهر

وقال أيضاً: سيستمر فصل الخريف لمدة 3 أشهر حتى دخول فصل الشتاء في أواخر شهر ربيع الثاني، لتبدأ بعدها مربعانية الشتاء".

كما أضاف "يعتبر فصل الخريف مرحلة انتقالية بين فصل الصيف وفصل الشتاء، تحدث فيه تقلبات جوية وتنتشر الأمراض الموسمية، وفي أوله يستمر الحر وآخره تبدأ البرودة، وفي الخريف تعود فرص السحب الممطرة، حيث تحدث حالات عدم استقرار للأجواء، وتقابل للكتل الباردة مع الهواء الساخن وتكثر السحب".

وقال "بداية فصل الخريف يتساوى الليل والنهار، وفيه يعلن ولادة فصل الخريف، ونودع فصل الصيف فلكياً، وتحدث تقلبات في الأجواء تشوبها الأتربة".