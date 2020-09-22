 خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم باليمن عبر اتفاق الرياض

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان الثلاثاء أن المملكة تتطلع إلى سلام دائم وشامل في اليمن.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.

في #اليوم_العالمي_للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 22, 2020

يذكر أنه في يوليو الماضي، قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. ونصت الآلية على نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م".

كما تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

ويوم الجمعة الماضي (18 سبتمبر) انطلقت في سويسرا محادثات بين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة الشرعية بشأن تبادل أسرى، حسبما أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

في حين أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلان للصحافيين أن "اللجنة تستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في ستوكهولم بالسويد في كانون الأول/ديسمبر 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في شباط/فبراير هذا العام". وبدأ الطرفان المحادثات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرا.