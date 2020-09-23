شاهد.. رفع العلم السعودي من داخل أكبر حوض أسماك

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الأربعاء، باليوم الوطني السعودي التسعين الذي يصادف تاريخ 23 سبتمبر، برفع العلم السعودي من داخل أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، والذي يبلغ ارتفاع الحوض 14م فيما يبلغ قطره 10م2، كما تبلغ سماكة جدار الحوض الزجاجي 300 ملم، ومكون من 10 قطع، وزن كل قطعة 12 طنا (12000 كجم)، وصنعت الشعاب المرجانية من السيليكون واللاتكس والتي تمثل مرجان البحر الأحمر الحقيقي.

كما أن في أسفل الحوض، هناك 4 خزانات مختلفة لتدوير وصيانة مياه البحر وتجهيزها قبل استخدامها، ما يساهم في تقليل استهلاك مياه البحر المستخدمة.

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ورفع الغواصون العلم السعودي وأخذوا يستعرضون داخل الحوض مع الأسماك في مشهد احتفالي وطني، مما دعا المسافرين إلى توثيق تلك المشاهد التي راجت عبر وسائل التواصل.

يذكر أن الحوض يتسع لمليون ليتر من الماء، وتتشابه المياه فيه مع مياه البحر الحقيقية، وتحدث هذه المحاكاة بسبب إضافة ملح خاص مدعوم بالمواد الكيميائية إلى المياه المفلترة.

ومن ميزات الحوض أنه استوحي تصميمه من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم، كما أنه يحتوي على قرابة 2000 كائن بحري ويضم 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر، وأهمها (القرش، اللخمة، التريفالي، المونو، التريغر).

3 أنظمة للأسماك

ويحاكي نظام الإضاءة دورة اليوم العادية، ويتم التحكم فيه آلياً باستخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح LED للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر.

ويستخدم في الحوض 3 أنظمة للحجر الصحي تعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة، وحتى يتم التأكد من سلامتها قبل إدخالها لحوض السمك.

ويتم ذلك تحت إشراف متخصصين، ويتولى غواص متخصص صيانة الحوض وتغذية الأسماك مرتين في اليوم، وبعض الأسماك المحددة تتم تغذيتها بشكل مباشر.