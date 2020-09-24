ابتهاجاً باليوم الوطني.. عروض جوية تزين سماء جدة

شهدت سماء محافظة جدة غرب السعودية على مدى الثلاثة أيام الماضية عروضاً جوية تحت شعار "همة التسعين"، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حيث شملت العروض تقديم تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره.

وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي أن فريق الصقور السعودية شارك مع مختلف منظومات القوات الجوية الملكية السعودية من طائرات مقاتلة ومساندة بشعار اليوم الوطني وبعبارة "همّه حتى القمة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف السلمي أن الخطوط الجوية العربية السعودية حظيت أيضاً بالمشاركة في تقديم هذه العروض بطائرتين من نوع بوينغ دريم لاينر "طائرة الأحلام" و"بوينغ 777"، وطيران ناس بطائرة إيرباص A320neo، وشركة الطائرات المروحية.

إلى ذلك أفاد بأنه تم رفع أكبر علم للمملكة العربية السعودية، عن طريق طائرة مروحية من شركة الطائرات المروحية "THC"، تتجاوز مساحته "2000 متر مربع" .