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بالصور.. هكذا احتفل أطفال السعودية باليوم الوطني 90

المصدر: الرياض – العربية.نت 
من الاحتفالات باليوم الوطني السعودي
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شهدت مناطق السعودية احتفالات وبهجة باليوم الوطني السعودي، حيث توشح الأطفال باللون الأخضر عبر الأزياء الوطنية الجميلة، رافعين العلم السعودي خفاقاً، بمشاعر ملؤها التفاؤل والتلاحم، حيث ظهر الكثير من العوائل في الميادين والحدائق العامة مبتهجين بيومهم المجيد، وسط التباعد الجسدي والتدابير الوقائية التي أوصت عليها جهات الاختصاص.

في حين تنوعت العديد من الفعاليات الوطنية التي شهدتها مناطق ومحافظات السعودية، والتي تنوعت ما بين عروض الطائرات الجوية، والألعاب النارية، ومشاركات الفنانين والفنانات التشكيليين بالعديد من الرسومات الجدارية التي تحكي قصص العز والنماء للسعودية، إضافة لتقديم العرضة السعودية الشهيرة.

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وكالة الأنباء السعودية "واس"، وثقت العديد من الصور لاحتفالات مناطق السعودية باليوم الوطني السعودي 90، والتي جسدت معاني الفرحة والتراحم وحب الوطن.

كلمات دالّة

#اليوم الوطني السعودي, #السعودية
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