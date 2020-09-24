سعودي يركب الأصوات على طريقة دبلجة الأفلام الوثائقية

فكرة تصويرية، قادت شابا سعوديا إلى قيامه بتصوير مشاهد فيديو بأسلوب الأفلام الوثائقية المدبلجة، والتي ظهرت من خلالها روح الحبكة الإخراجية، وتوافق الحديث مع المشهد، والتي راجت تلك المقاطع في منصات التواصل لدى الكثير من المتابعين.



الشاب "لاحق عبدالله المازني" مع رفاقه الستة، عشقوا أسلوب التقليد وحاولوا مرارا الإخراج والتصوير وتركيب الأصوات على المشاهد والحركة، حتى أتقنوا العديد من الفيديوهات المخرجة بأسلوب الأفلام الوثائقية المدبلجة.

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يقول لاحق ذو الـ29 عاماً في حديثه لـ"العربية.نت": "أطلقت قناة على اليوتيوب وسمّيتها باسمي، فالاسم غريب وجذاب نوعا ما، ويحقق رواجا جيدا، ونحن نحصل على الأصوات المدبلجة من اليوتيوب، بعد اختيار المشاهد المراد التركيب عليها، وتسجيلها بحسب المدة التي تأخذنا في عالم التصوير، وربما تأخذ بعض المشاهد يوما كاملا".

وأضاف: "خطتنا القادمة عمل وإنتاج أفلام وثائقية كاملة من إنتاج وتصوير وتعليق، وبحكم أني أعيش في قرية ريفية "بني مازن" فأنا أكره المدينة وأضواءها، لذلك سأركز على جانب الريف في إنتاجي للعديد من الأفلام القادمة، وأنا متواصل في تقديم كل إنتاجي على منصات التواصل، كما أقدم يومياتي بدون تكلف أو سفر لأجل التصوير، ولكن أحيانا تأخذنا الأقدار إلى بعض الأماكن الجميلة وأقوم بتصويرها".