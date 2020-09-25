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السعودية.. سوق قديم للخضار يتحول إلى لوحة فنية

المصدر: العربية.نت - إبراهيم الحسين 
سوق الخضارتحول إلى لوحة فنبة
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أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) - مبادرة أرامكو السعودية للمواطنة- برنامج "سوق الخضار"، الذي ينقل من خلاله رؤية المركزا لفنية والإبداعية إلى مواقع بارزة في المنطقة الشرقية، ضمن برامج الاحتفاء باليوم الوطني التسعين،

الفعالية هدفت إلى إلى إحياء المناطق المحلية القديمة وتحويلها إلى مشاريع فنية حيّة وملفتة للنظر بأسلوب إبداعي، علاوة على جذب الجمهور وتعزيز رسالة إثراء كمنبع للإبداع والإلهام للعقول المتحمسة والطموحة.

وأعاد البرنامج رونق الحياة لسوق الخضار المركزي في مدينة الخبر بحي العليا، والعمل على تحويله إلى مساحة يقصدها الفنانين وبائعي الخضاروالفواكه، وذلك ضمن مشاريع المركز الثقافية المهداة للمجتمع والتي تساهم في تحفيز الإبداع ودعم الفنانين المحليين، وتشجيع الشباب والعائلات إلى العودة للمكان بحُلته الجديدة.

وعمد "إثراء" على إعادة تصور سوق الخضار المركزي في العليا بالخبر عبر تحسين ساحة السوق، وتجديد طلائها بأسلوب فني، وتوسيعها لتتضمنمناطق عامة للجلوس، ومساحات للفن والموسيقى، وذلك بإضافة منطقة للفنانين، وعربات طعام، وغيرها من العروض. تأتي هذه المساحة بأبعاد100×65م مقسمة إلى ثلاثة مناطق رئيسية تتضمن سوق الخضار المحدث، ومنطقة عامة لفن الشارع والأعمال والتراكيب الفنية، ومعرضاً للفنون والحرف.

بدوره أوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" حسين حنبظاظة، أن فعالية "سوق الخضار" تجمع بين الإبداع الفني، ومحطة ارتيادوجذب لعموم الجمهور، إلى جانب تعزيز الجانب الاقتصادي من خلال العمل على إحياء هذا السوق الحيوي للمزارعين المحليين، وقال: "بينما نؤكد على التزامنا في المركز نحو المجتمع، تقدم هذه المبادرة منصة جديدة للناس ليجتمعوا معًا ويتفاعلوا ويتذوقوا الفن ضمن مساحة فنية عامة متنوعةالإبداع، يستمتعون فيها بالفن السعودي ويدعمونه، ويتواصلون مع التقاليد والثقافة والمجتمع، في بيئة مستحدثة وبنسق مختلف للاحتفال، تتجسدأجمل صوره في مناسبة بحجم وأهمية الاحتفال باليوم الوطني".

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#السعودية
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