بعد 90 عاما من توحيد السعودية.. هذا ما توصلت إليه توسعة الحرم المكي

منذ 90 عاماً، حين تم توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية التوحيد على يد الملك المؤسس، واصلت الدولة العناية بشؤون الحرمين الشرفين، وجعلتها من أولوياتها الخدمية والتطويرية سعياً لراحة ضيوف الرحمن ولكل ما من شأنه تيسير أداء العبادات والنسك، وسط منظومة من خدمات محفوفة بالأمن والأمان.

وبالتزامن مع ذكرى الولاء والوفاء للبلد المعطاء، ومرور 90 عاماً على اليوم التاريخي للسعودية، سلطت إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، الضوء على جانب من الأنظمة التي استحدثتها القيادة الرشيدة من أجل تدعيم مشاريع التوسعات السعودية في الحرم المكي، بأحدث الأنظمة المتبعة عالمياً، لأجل خلق بيئة مناسبة لكافة قاصدي الحرمين وتأدية شعائرهم بكل راحة واطمئنان.

أنظمة المراقبة الإلكترونية

جرى تزويد توسعات الحرم المكي الشريف بالعديد من الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة والمواكبة لأحدث الاشتراطات الفنية ومنها نظام كاميرات المراقبة الأمنية (CCTV) حيث تم توزيع كاميرات مراقبة ثابتة بإجمالي 2500 كاميرا، وكاميرات مراقبة متحركة بإجمالي 3000 كاميرا، وكاميرات مراقبة خاصة بالرؤية الليلية بإجمالي 285 كاميرا، كذلك هناك نظام خاص بحصر أعداد المصلين (Crowded Management System) حيث يتم من خلاله استخدام كاميرات وحساسات خاصة لحصر إجمالي أعداد المصلين لتجنب التزاحم على مداخل ومخارج الحرم المكي الشريف، وذلك بإجمالي 950 كاميرا موزعة في المسجد الحرام وأروقته.

أيضاً يتحكم نظام فتح وغلق الأبواب (Access Control System) في الأبواب الخاصة بالغرف الأمنية وغرف الكهرباء وغرف المعدات الميكانيكية، وذلك لتأمين دخول الأفراد المعنيين بمتابعة الأعمال لهذه الغرف بإجمالي 4095 وحدة، فيما يسهل نظام الاتصال الداخلي الآمن (Security Intercom) المثبت على جميع مداخل ومخارج الحرم المكي، اتصال أفراد الأمن بالغرفة الأمنية بإجمالي يصل إلى 400 وحدة، إضافة إلى 245 شاشة عرض تحوي توجيهات ومعلومات تساعد القاصدين على تجنب أي صعوبات أو مخاطر.

أنظمة مكافحة الحرائق

ولضمان توفير أفضل وسائل الحماية والسلامة داخل المسجد فقد تم تركيب نظام إنذار الحريق (Fire Alarm System)، والذي يعمل على استخدام حساسات الأدخنة المثبتة على جميع الأسقف وربطها بوسائل تنبيه سمعية وبصرية ودمجها مع جميع الأنظمة الأمنية الأخرى اللازمة لتنفيذ خطة الإخلاء والإطفاء الآمن بإجمالي 18.000 حساس.

وإضافة إلى صناديق مكافحة الحرائق الثابتة المزودة بخرطوم مياة والتي يتجاوز عددها 2500 صندوق، فهناك العديد من الأنظمة الخاصة بإطفاء الحرائق منها نظام الإطفاء باستخدام رذاذ المياه المضغوط (Water Mist System) ويتم استخدامه فى إطفاء الحرائق بشكل سريع لأي حريق قد يحدث داخل غرف الكهرباء وغرف المعدات الميكانيكية والغرف الأمنية، كما يستخدم نظام الإطفاء باستخدام رشاشات المياه(Sprinkler System) في إطفاء الحرائق بالأسقف والممرات وغرف الخدمات، ونظام الإطفاء (Fire Trace System) المثبت داخل كبائن الكهرباء لإطفاء الحرائق ومنع امتدادها داخلها، فيما يختص نظام (Deluge System) فى إطفاء الحرائق بأماكن تواجد السلالم المتحركة والأنفاق.

وتتكامل جميع الأنظمة السابقة مع بعضها البعض عبر شبكتي (BMS)&(SCADA) حيث تتم جميع أعمال المراقبة والتحكم والربط بين الأنظمة الأمنية والكهربائية والميكانيكية، وذلك لضمان السيطرة والمواجھة الكاملة لأي حدث طارئ.

نظام التغذية الاحتياطية (UPS) وتكمن أهمية نظام التغذية الاحتياطية UPS عند حالات انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية، حيث يتولى ھذا النظام تأمين استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بصورة تلقائية وبدون فوارق زمنية إلى جميع الأنظمة الأمنية والكهربائية والميكانيكية لحين عودة التغذية الرئيسية، حيث تم تزويد المشروع بإجمالي 6 وحدات بقدرة 1MVA &1.2 MVA عدد 150 وحدة بقدرة KVA&300 KVA 40 عدد 102 وحدة بقدرة KVA&30 KVA 10 .

كما تم تزويد توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بھا بمجموعة من المولدات الاحتياطية الكفيلة بتوفير الطاقة الكھربائية لكافة متطلبات أعمال الإلكتروميكانيكال بإجمالي 14 وحدة بقدرة MVA 5.5، إضافة إلى عدد من وحدات (UPS) ذات القدرات الصغيرة أقل من 160 ك.ف.أ في عموم المبنى والساحات لتغذية الأحمال الھامة.

أنظمة الإضاءة داخل المسجد الحرام

وزُودت توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بھا بمجموعة من أنظمة الإضاءة المتنوعة والتي تم ربطھا بنظام تحكم متكامل لتسھيل عمليات الصيانة وتحديد الأعطال ونظام التغذية الاحتياطية (UPS) لضمان استمرارية عملها في حالات الطوارئ وحالات انقطاع التيار الكھربائي.

ويصل إجمالي وحدات الإضاءة المعلقة (النجف) إلى 1020 بوزن 25 طناً للنجفة الرئيسية و7 أطنان للنجفة الفرعية وأوزان تتراوح بين 200 كغ و1300 كغ لباقي النجف، فيما بلغ عدد وحدات الإضاءة الحائطية إلى 3600 وحدة ووحدات الإضاءة الخارجية إلى 1144 وحدة.

إحصائيات وأرقام للتوسعة الثالثة

يصل إجمالي المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام إلى 140 مصعدا موزعة بين 44 مصعداً في مبنى التوسعة و42 مصعداً في الساحات و64 مصعداً بمبنى المصاطب و24 بمبنى المنارات ومبنى الإخلاء 6 مصاعد، كما تتراوح قدرة تحملها بين 1600 كغ لمصاعد الزائرين 2500 كغ لمصاعد الخدمات و7000 كغ لبعض مصاعد خدمات مبنى التوسعة.

يبلغ عرض القبة الرئيسية بالتوسعة 36.5 متر طولي وارتفاعها 21 مترا طوليا وارتفاع من سطح الأرض 80 متـرا طـوليا، وإجمالي وزن في حدود 850 (طنا)، كما يبلغ عدد القباب السماوية المتحركة 12 قبة والقبة السماوية الثابتة 12 والقبب الثابتة 4 قبب.

يبلغ إجمالي السلالم الكھربائية في التوسعة 636 سلما كهربائيا، موزعة بين 242 سلما في مبنى التوسعة و42 سلما في الساحات و274 سلما بمبنى المصاطب و78 سلما بمبنى الإخلاء، وعدد سلالم عادية يتجاوز 160 سلما عاديا.

تصل عدد حبات الكريستال المستخدمة في الأبواب بمبنى التوسعة إلى 238,664 قطعة موزعة على أبواب مبنى التوسعة.

يحتوي مشروع التوسعة الثالثة على 4 منارات بمبنى التوسعة يبلغ ارتفاع جميعها 135 م، ومنارتين بمبنى الخدمات يبلغ ارتفاعها 424 م.

يوجد في مبنى الخدمات مهبطين لطائرات الهيلكوبتر على ارتفاع 65 مترا، يتم استخدامها في حالات الطواري.

يحتوي المشروع على 8 مظلات كبيرة بارتفاع 30 م وبقطر 53 م و120 مظلة صغيرة بارتفاع 21 م وبقطر من 17 م: 25 م.

ويبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربيات، تتوزع بين 396 موضعاً لشرب مياه زمزم ببكيات الصلاة و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية.

يبلغ إجمالي أماكن الوضوء في توسعة المسجد الحرام 8254 مكان وضوء، منها حوالي 1156 مكانا للوضوء في مبنى التوسعة و7098 مكانا للوضوء في الساحات ومبنى الخدمات.

تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة النقل بجبل الكعبة عدد 476 سيارة و 13حافلة، ومحطة كدى تستوعـب عـدد 473 سيارة 30 حافلة، ومحطة المروة تستوعب عدد 30 حافلة.

يبلغ طول نفق القشاشية الأيمن بطول 490 م، ونفق القشاشية الأيسر بطول 494 م - ونفق الفلق 120م - وكوبري المسجد الحرام بطول 111 م - وصلة كوبري محطة المروة بالطريق الدائري 28م - كوبري جبل الكعبة بطول 240م - كوبري أم القرى بطول 274 م - كوبري محطة المروة بطول 435 م - منحدر خلف محطة كدى بطول 165م - كوبري المسخوطة بطول 305 م.