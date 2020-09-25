الصحة السعودية: بهذه الطريقة يسمح للمرضى بالعلاج في الخارج

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج السعودية ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حسابهم الخاص ما يلي: "وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً، وأن تكون من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لا يتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة، وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج. لافتةً إلى أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان - بحد أعلى - لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت الصحة أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يحال المقبول منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية "المديرية العامة للجوازات، "لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة "أبشر".