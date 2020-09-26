الفنان السعودي خالد سامي يدخل العمليات لزراعة كبد

نشر ابن الفنان السعودي، خالد سامي، عبر حسابه في تويتر صورة لوالده وهو بغرفة العمليات يستعد لعملية زراعة كبد، وكتب في تغريداته: "دعواتكم لوالدي، الآن راح يجري العملية، الله يتمم على خير وتنجح يا رب".

وأضاف تركي: "حرص أبوي أني أقولكم إنه يحتاج دعواتكم بذا الوقت تحديدًا، أمله بالله كبير إن شاء الله وأملي كبير أيضًا، يا رب تمم على خير وفرحني بشفاء أبوي، كانت فترة صعبة ومجهدة جدًا، لكن الحمد لله ما فقدت الأمل، أشكركم كلكم، ساعدتوني بالوقت اللي احتجت فيه أنكم تدعون لأبوي، وبالوقت اللي طلبت فيه أننا بحاجة لمتبرع بأسرع وقت، شكرًا من القلب".

وكانت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، قد علقت قبل فترة على تجاوب وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، مع الوضع الصحي الحرج لزوجها الذي يرقد بمستشفى الحرس بالرياض، حيث يعاني من تليف الكبد والكلى ويحتاج إلى زراعة بديل.

وغردت العتيبي قائلة: "الحمد لله أن من علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين، شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي).. شكرًا سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".

وجاءت تغريدة العتيبي بالتزامن مع نشرها تغريدة الفنان ناصر القصبي، والتي شكر من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير عبد الله بن بندر للتجاوب مع حالة الفنان خالد سامي المتدهورة.

جدير بالذكر أن فيصل، ابن الفنان خالد سامي، حسم الجدل الذي دار خلال الساعات الماضية بشأن عدم وجود متبرع بزراعة كبد وكلى لوالده، مشددًا على أن المتبرع موجود إلا أن الاستعدادات تكمن في الإجراءات الخاصة بالعملية، موجهًا الشكر لكل من تعاطف معه وأهله بشأن حالة والده الصحية التي وصفها بـ "الخطيرة جدًا"، قائلًا : "شكرًا لدعواتكم".