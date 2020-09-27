بدء السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا".. ومحال مكة تستعد

بدأ اليوم الأحد السماح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية (Androidوios) للراغبين بأداء العمرة والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة، بأن التطبيق سيُمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

كما أشارت إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات، منها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس "كورونا".

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

إلى ذلك، بدأت محال بيع ملابس الإحرامات في السعودية الحراك مجدداً، تأهباً لعودة موسم العمرة الأحد القادم.

استعدادات لموسم العمرة

هذا وجالت " العربية.نت"، في أسواق الإحرامات في مكة المكرمة ورصدت بالصوت والصورة استعدادات هذه المحلات لعودة موسم العمرة.

وقال وليد بن سالم العماري نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة لـ"العربية.نت": بدأت محلات بيع الجملة والتجزئة لسوق الإحرامات في السعودية الاستعداد لموسم العمرة، بتأمين كميات كبيرة من الإحرامات نظراً للإقبال المتوقع من الراغبين في تأدية مناسك العمرة.

وتوقع أن تشهد محلات بيع الإحرامات في السوق السعودية بنحو ٣٠%، وذلك نظراً لاقتراب عودة موسم العمرة تدريجياً وقد تزيد هذه النسبة تدريجياً مع زيادة نسبة أعداد المعتمرين، في حين لن ترتفع الأسعار لوجود مخزون كبير سابق في المستودعات خلال فترة توقف موسم العمرة لم تستخدم لموسم رمضان والحج.