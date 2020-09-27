وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي التنسيق المشترك

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأحد، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.وقال... التحالف: تدمير "درون" حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية السعودية

وناقشا أيضاً في اتصال هاتفي، موقف البلدين من الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.