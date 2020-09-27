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وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي التنسيق المشترك

المصدر: دبي - العربية.نت
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي
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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأحد، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

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وناقشا أيضاً في اتصال هاتفي، موقف البلدين من الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.

كلمات دالّة

#مايك_بومبيو, #الأمير_فيصل_بن_فرحان
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