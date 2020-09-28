بعد ساعات من انطلاقة "اعتمرنا".. تسجيل 16 ألف معتمر

كشفت إمارة مكة المكرمة عن تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق اعتمرنا يوم أمس، في حين تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين، وجاء التطبيق لتسجيل الراغبين بأداء العمرة والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

موضوع يهمك استطاع فنان سعودي، أن يحقق تميزا واسعا عبر إنتاجه الفني، حين أبدع في إخراج رسومات مزج فيها الخيوط بألوانها، مستخدماً... فن تشكيلي نادر.. شاب سعودي يرسم بالخيوط والمسامير السعودية

كما وأكدت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، بتعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، إضافة على توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة.

وزير #الحج:

•تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات

الأولى من إطلاق تطبيق #اعتمرنا

•الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين pic.twitter.com/UNtJ4lIMSm — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 28, 2020

في حين أكدت وزارة الحج والعمرة منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا، كما تم تجهيز فرق طبية متخصصة، وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي معتمر.

إلى ذلك، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام سواء الخدمية أم الهندسية أو العلمية، استعداداً لاستقبال المعتمرين في يوم 17 صفر الجاري.

وشدد السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكداً التعاون المميز من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.