فن تشكيلي نادر.. شاب سعودي يرسم بالخيوط والمسامير

استطاع فنان سعودي، أن يحقق تميزا واسعا عبر إنتاجه الفني، حين أبدع في إخراج رسومات مزج فيها الخيوط بألوانها، مستخدماً مسامير حديدية دُقت على ألواح الخشب، ليخرج لوحات فنية ثلاثية الأبعاد، تبرز فيها رسومات ذات دقة إبداعية مميزة.

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وقام الفنان عبد الوهاب الدايل وهو متخصص في التسويق وكتابة الروايات، مؤخراً بإخراج لوحة رسم فيها الملك سلمان مستخدماً الخيوط والمسامير، والتي طال عملها شهراً كاملاً، بمعدل 154 ساعة عمل، وكشف لـ"العربية.نت": سعيتُ أن أقدم فناً مميزاً ومختلفاً خلال اليوم الوطني 90، فنهجت هذه الطريقة على الرغم ما تحتاجه من دقة ووقت طويل، فقمتُ بعمل صورة خادم الحرمين الشريفين، والتي اقترحها لي شقيقي كون تلك الصورة شهيرة وتحمل من المعاني الشيء الكبير.

وأضاف: "قمت بتطوير الصورة ووضع خريطة السعودية ودمجها مع العلم بصورة مهارية ورؤية فنية، لتسطر الصورة آلاف الكلمات التعبيرية، عبر لوحة حجمها 160*120 سم، ذات وزن ثقيل لسمك الخشب ووزن المسامير فيها".

وتابع: "هذا النوع من الفن يعرف باسم (سترينغ آرت) وهو فن الرسم بالخيوط أو الفيلوجرافيا، وكثير من الفنانين ممن أبدعوا في هذا الفن برسم شخصيات وشعارات وأسماء، في حين قدمتُ هذا الفن بشكل جديد وبلمسة خاصة من خلال المسامير والخيوط لتكون أشبه باللوحات ثلاثية الأبعاد، وإبراز بعض الأجزاء والمستويات داخل اللوحة من حيث بروز بعض أجزاء التفاصيل والملامح".

كما أوضح: "تعلمت هذا النوع من الفن خلال 6 شهور، وتحديداً خلال أيام الحجر الصحي، بعد توقف العمل وعدم وجود التزامات ومناسبات اجتماعية، وأخذت الدروس عبر مواقع مرئية ودروس متفرقة فالأعمال اليدوية تساعد على تفريغ الضغوطات الخاصة بالدراسة والعمل، حيث نفذت 5 لوحات أولها لابنتي ثم لوحة للاعب نادي الهلال، ولوحة شعار نعود بحذر، والرابعة لوحة سمو ولي العهد والأخيرة لوحة الملك سلمان".