البرلمان العربي: ندعم جهود السعودية لدحر الإرهاب ومواجهة خلايا إيران

أعلن البرلمان العربي دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية نجاح رئاسة أمن الدولة في إفشال المخططات الإرهابية لخلايا إيران.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه السياسات العدوانية والتخريبية للنظام الإيراني في المنطقة.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تقوم بها السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب وداعميه بالمال والسلاح والتدريب في ضوء ما أعلنته رئاسة أمن الدولة في السعودية بالإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، فضلاً عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين للخلية الإرهابية.

وكشف رئيس البرلمان العربي أن ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة السعودية بشأن ضلوع النظام الإيراني في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية، يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج النظام الإيراني في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني لوقف سياساته العدوانية والتخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال دعم الإرهاب وزرع الخلايا النائمة التي تخطط لنشر العنف والدمار والتخريب في المنطقة.

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وأشاد رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي، مؤكداً أن نجاحه في الإطاحة بهذه الخلية الإرهابية وإحباط مخططاتها قبل قيامها بأي عمليات تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين بالمملكة يعكس اليقظة المستمرة لهذا الجهاز وأجهزة الأمن السعودية الأخرى وجاهزيتها الدائمة لحماية أمن المملكة من قوى الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان الكامل مع السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمها في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وداعميها بالمال والسلاح والتدريب.