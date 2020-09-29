وزير الخارجية السعودي يجري محادثات في مجلس الاتحاد الأوروبي

يجري وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ببروكسل، محادثات في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويلتقي وزير الخارجية السعودي سفراء دول الاتحاد أعضاء اللجنة السياسية والأمنية، كما سيلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشتركة جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

موضوع يهمك تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي، وفق وكالة... واشنطن تدرس قائمة عقوبات جديدة لـ"عزل" إيران عن الخارج اقتصاد

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد بحث، الأحد، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.