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وزير الخارجية السعودي يجري محادثات في مجلس الاتحاد الأوروبي

المصدر: دبي _ العربية.نت
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي
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يجري وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ببروكسل، محادثات في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويلتقي وزير الخارجية السعودي سفراء دول الاتحاد أعضاء اللجنة السياسية والأمنية، كما سيلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشتركة جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

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وكان الأمير فيصل بن فرحان قد بحث، الأحد، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #السعودية, #الأمير فيصل بن فرحان
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