الملك سلمان يبحث باتصال مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.

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كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.