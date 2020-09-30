الملك سلمان: على مر التاريخ جمعت السعودية والكويت أواصر راسخة

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، في برقية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد.

موضوع يهمك أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً... الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين أميراً للكويت الخليج العربي

وأضاف الملك سلمان أنه على مر التاريخ جمعت السعودية والكويت أواصر راسخة.

وأدى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاماً، وذلك بحضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة.