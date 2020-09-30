ما هي "متاهة الضلال" التي أشاد بها وزير الثقافة السعودي؟

نشر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، صوراً لعمل فني فريد، صممه الفنان "حمود العطاوي"، عبارة عن عدد كبير من الصبات الخرسانية التي كانت تستخدم في صد الهجمات الإرهابية التي شهدتها السعودية سابقاً، ويظهر العمل الفني ذو مساحة 900 متر مربع، على شكل غرف متجاورة ومتقابلة تقود كل منها لأخرى، في متاهة يصعب الخروج منها، لكنها محاطة جميعها بسور مربع الشكل.

المجسم تم عمله في إحدى الساحات الشهيرة بالعاصمة، وحين الانتهاء من تنفيذ العمل، كتب وزير الثقافة: "#متاهة_الضلال عمل فني يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض، بحكمة قيادتنا الرشيدة وبسالة رجال الأمن ووعي المجتمع انتصرنا على المتاهة، شكراً أمانة الرياض على دعمها، شكراً للفنان حمود العطاوي".

في الوقت نفسه، نشر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، صورة لـ "متاهة الضلال" وهو اسم العمل الفني، وقال معلقاً: "عمل فني مميز برمزيته ورسالته، يعبر عن حقبة زمنية تجاوزناها، حفظ الله وطننا وقيادته وشعبه، فنانونا السعوديون مميزون، شكراً لوزارة الثقافة على هذا الحراك الثقافي، ودورنا في #أمانة_منطقة_الرياض تهيئة المدينة لتكون بيئة داعمة ومسرحاً لإبداعات الشباب وفنهم".

وفي حديث "العربية.نت" مع الفنان حمود العطاوي، قال: تنوعت ممارساتي الفنية باختلاف الوسائط، حيث كانت البداية بالرسم والتصوير التشكيلي، وامتدت هذه التجربة إلى الوسائط الحديثة من خلال التشكيل بالخامات البيئية والمستهلكة والمنحوتات والتجهيز في الفراغ، حيث تعتبر المساحة الفنية هو تعبير لكل ما يخص المجتمع وذاكرة المكان والإنسان".

وأضاف: "أسعى من خلال الفن رصد البيئة وتوثيق الأحداث التاريخية التي مرت عبر الزمن في المدينة، والكشف عن جوانب من ثقافتنا وتاريخنا في السعودية، والتي لها تأثير عميق على ثقافتنا المعاصرة".

وأبان العطاوي أن "مشروعي الحالي (المتاهة) هو تركيب من حواجز الصبات الاسمنتية المنصوبة باستخدام 500 صبة، مبيناً أن المتاهة هي إحدى أنواع الألعاب التي تنشط العقل، وهي مثل الحياة، يتطلب حلها إيجاد الطريق الصحيح للوصول للنهاية، مع هذه اللعبة أنت بحاجة للتحلي بنية وعزم واضح على الحل، والرغبة العميقة بالخروج من المتاهة هي المعادل الشعوري لـ أن (نحتار)، لذلك ربما تلاقي فكرة المتاهات رواجاً لدى الناس، حيث المشكلة المعقدة التي تواجهنا، تضع تفكيرنا في تحدي إيجاد الحل، ومن ثم متعة وإنجاز إيجاد الحل.

وتابع: "هذه المتاهة في العمل، والتي تبدو لغزاً ومحاولة تعقيد، هي في الحقيقة محاولة لتبسيط الكثير من الظروف الاجتماعية التي مرت بمجتمعنا، الذي وجد في النهاية الحلول لجميع المشكلات والأخطار التي واجهها، ففي مجتمعنا تاريخ طويل في مقاومة الإرهاب أُرمز له بهذه الصبات التي تحمل على جيدها آثار الزمن الطويل، والذي كان فيه مجتمعنا على حد الخطر، واليوم أحتفل بطريقتي بالصبات التي أصبحت تُزال بالأكوام.

وعن فكرة العمل أشار أنها موجودة سابقاً، ولكن بعد الأمر الصادر من أمانة مدينة الرياض على إزاله الصبات، كان مفهوم الإزالة بالنسبة له لم يكن إزالة صبات، وإنما إزالة فكر عاث في المدينة فساداً على مدى سنوات، ومن هنا استوحى الفكرة.

وأشار، أن الصبات التي تم اختيارها، هي صبات قديمة ومهترئة، أخذها بغبارها وبكسورها وبكل الخدوش، فهي بالنسبة له كحالة تسجيل لزمن، وتم تقديم المقترح لعمل فني لوزارة الثقافة، استغرق أسبوعين بوضع أكثر من 800 صبة.