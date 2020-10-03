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السعودية.. استئناف العمرة تدريجيا بداية من منتصف الليلة

المصدر: دبي - العربية.نت
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تستأنف المملكة العربية السعودية منتصف ليل السبت الأحد أداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

كلمات دالّة

#العمرة, #كورونا, #السعودية, #المسجد_الحرام
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