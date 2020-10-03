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خادم الحرمين وولي عهده يطمئنان على صحة الرئيس الأميركي

المصدر: دبي - العربية.نت
الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إثر نبأ إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لترمب.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

كلمات دالّة

#الملك_سلمان, #محمد_بن_سلمان, #كورونا, #ترمب
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