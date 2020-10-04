بالصور.. وصول أول وفود المعتمرين إلى المسجد الحرام

بدأ منتصف ليل السبت الأحد زوار المسجد الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة، وفق الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية مشددة، لتفتح أبواب المسجد الحرام تدريجياً بحسب الخطة التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال أول وفود لموسم العمرة، والتي سوف تكون بشكل يومي مقسمة على 6 فترات. ولكل مرحلة حددت الجهات المعنية بعد القرار بفتح موسم العمرة 30% من الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام والتي تمثل 6 آلاف، خصص لهم 3 ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.

كما سيرت النقابة العامة للسيارات ابتداءً من يوم الأحد رحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين بـ200 حافلة حديثة ومهيأة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ6 آلاف معتمر يومياً في المرحلة الأولى.

وذكرت النقابة العامة للسيارات لـ"العربية.نت" أنه سيتم توزيع المعتمرين داخل الحافلة بحيث يكون في كل صف 4 مقاعد بها معتمران فقط يفصل بينهما مقعدين، مبينة أن الحافلة بها 20 معتمراً كحد أقصى.

إلى ذلك أكدت النقابة أنه قبل صعود المعتمر للحافلة يتم التأكد من تسجيله في تطبيق "اعتمرنا " وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفة أن النقابة وفرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتوزيع المعقمات والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة.