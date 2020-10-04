السعودية تسجل 390 إصابة بكورونا في أدنى حصيلة منذ 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد، في أدنى حصيلة في المملكة منذ 5 أشهر.

كما وأعلنت الوزارة تسجيل 25 وفاة جراء كوفيد-19، وتسجيل 511 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 321,485 حالة.

يأتي ذلك فيما تابعت وزارة الصحة السعودية ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الوضع الصحي للمعتمرين الذين يتوافدون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد إتمام كافة الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ استعدادا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبيناً بأن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عال من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.