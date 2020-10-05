إصابات كورونا في السعودية دون 400 حالة لليوم الثاني

واصلت إصابات فيروس كورونا الجديد في السعودية الانخفاض دون 400 حالة لليوم الثاني، الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد، و23 حالة وفاة، و570 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 322,055 حالة.

والأحد، كشفت السعودية عن 390 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أدنى حصيلة في المملكة منذ 5 أشهر، فضلا عن 25 وفاة، و511 حالة شفاء.

هذا ونصحت وزارة الصحة السعودية مرضى الربو عند الشعور بأعراض الإصابة بالإنفلونزا، أو أي عدوى تنفسية أخرى، بضرورة اتباع الإجراءات والخطوات الوقائية التي تنصح بها دائمًا والمتمثلة في "غسل اليدين، أو تعقيمهما باستمرار، إلى جانب تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، إضافة إلى الإكثار من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوية".

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وأوضحت الوزارة عبر إنفوغرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بضرورة الإقلاع عن التدخين، لأنه قد يزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو، مؤكدة أهمية التواصل مع الطبيب المعالج، والاتصال على 937 إذا طرأت عليهم أي أعراض تنفسية.

إلى ذلك، أكدت الصحة السعودية عبر حملة توعوية أطلقتها تحت شعار #حالتك_غير ، أن تجارِبَ الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر، ولذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على 937 أو تطبيق "صحة".