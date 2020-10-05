الصحة السعودية: احتمالية زيادة عدوى "كورونا" للمدخين من مرضى الربو

نصحت وزارة الصحة السعودية مرضى الربو عند الشعور بأعراض الإصابة بالإنفلونزا، أو أي عدوى تنفسية أخرى، فإنه لابد من اتباع الإجراءات والخطوات الوقائية التي تنصح بها دائمًا والمتمثلة في "غسل اليدين، أو تعقيمهما باستمرار، إلى جانب تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، إضافة إلى الإكثار من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوية".

وأوضحت الوزارة عبر إنفوغرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بضرورة الإقلاع عن التدخين، لأنه قد يزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وزيادة الأعراض لدى مرضى الربو، مؤكدة أهمية التواصل مع الطبيب المعالج، والاتصال على 937 إذا طرأت عليهم أي أعراض تنفسية.

إلى ذلك، أكدت الصحة السعودية عبر حملة توعوية أطلقتها تحت شعار #حالتك_غير ، أن تجارِبَ الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر، ولذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على 937 أو تطبيق "صحة".

وأوضحت "الصحة" عبر تصاميم "إنفو غرافيك" نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة أن أعراض فيروس كورونا وشدتها تختلف من شخص لآخر، وأن لكلّ شخص تجربةَ إصابةٍ مختلفة.

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وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها وزارة الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خِدْماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخِدْمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخِدْمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليه.