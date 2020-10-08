السعودية تجمع قيادات الفضاء في مجموعة الـ 20

استضافت السعودية اجتماعا هو الأول من نوعه، على هامش رئاستها لمجموعة العشرين، حيث جمع وكالات الفضاء في دول المجموعة افتراضيا لمناقشة اقتصاديات الفضاء.

ويأمل المهتمون بالمجال الفضائي أن تستمر الاجتماعات ويُعتمد على مستوى المجموعات المصغرة داخل مجموعة العشرين، لتنسيق جهود وكالات الفضاء في أكبر 20 دولة اقتصادياً على مستوى العالم.

وتسعى السعودية عبر رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز دورها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، ويأتي إنشاء الهيئة السعودية للفضاء من أبرز العوامل لتحقيق الاستراتيجيات.

وتسعى استراتيجية الفضاء إلى توطين صناعة الفضاء، وتلبية الاحتياج المحلي لمختلف الأغراض، وتطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض، وتعزيز خدمات المعلومات الجغرافية، وكذلك إشراك القطاع التجاري المحلي.

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السعودية تسعى أيضا ضمن أهداف رؤيتها في مجال الفضاء إلى أن يكون لها دور في بعثات المهام الفضائية الجوية الدولية أو الإقليمية، واستغلال الفرص التي يتيحها إدخال النظم الفضائية التي تقدمها منظمات أخرى في القطاع الجوي.

كما تعمل السعودية على تعزيز مستوى التعليم العالي في علوم الفضاء والطيران والبرامج التدريبية في المملكة، وتنمية الموارد والاهتمام بقطاع الطيران والفضاء، والتشجيع على انتشار واستخدام مشاريع وخدمات قطاع الجو والفضاء على الصعيد الوطني في الحكومة، والقطاع الصناعي وعامة الجمهور.