رواية سعودي بالإنجليزية تتربع على منصات البيع العالمية

تمكن شاب سعودي من كتابة رواية صراع "الشياطين والبشر"، ليحقق حلمه وتتربع روايته على منصات البيع العالمية، بعد رحلة شاقة استمرت سنوات، وبدأت بعد تفكيره بكتابة الرواية عام 2013.

سلطان طاهر أياز، خريج إدارة نظم معلومات من جامعة الأعمال، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: تجاوزت الكثير من الانتقادات حول كتابتي باللغة الإنجليزية، واستمررت حتى النهاية. وفي عام 2017 حصلت على الفسح الإعلامي من وزارة الثقافة السعودية، ونشرتها لأول مرة على مستوى السعودية وبعض دول الخليج، حينها كانت مبيعات الرواية متواضعة جدا، ولكن أفضل مما توقعت ولله الحمد".

وأضاف: "كنت في غاية السعادة، لأني لم أعتقد يوماً أني سأنشر رواية كتبتها هكذا، وهذا العام قررت أن أجعل الرواية تصل للعالم، فعرضت الرواية على ناشر بريطاني في لندن Olympia Publishers ووافقوا على طباعة ونشر الرواية بشكل دولي، فوقعت العقد معهم وتم الأمر".

وتابع: "روايتي التي تتواجد على موقع الناشر الدولية، واثق من أنها ستصبح يوماً ما ذات شأن كبير، وأتمنى أن تكون من أوائل كتاب الروايات الإنجليزية من السعوديين، فهناك الكثير من الشباب والفتيات ممن يملكون مواهب بعيدة عن أعين الناس خوفاً من الانتقادات، فهم يحتاجون لخطوات ودعم لتحقيق أحلامهم، تماماً كما فعلت".

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وعن محتوى الرواية، أشار سلطان إلى أن الرواية خيالية، تدور أحداثها في عالم يحكمه الصراع بين الشياطين وبني البشر، أحداثها تبدأ عندما يعيش (دريك) حياة هادئة في قريته الصغيرة مع عائلته، وفي لحظة يتغير عالمه تماماً عندما يشن جيش من الشياطين هجوماً على قريته، فيحرقونها ويقتلون من فيها، ولكنه ينجو من ذلك الرعب، لتبدأ القصة من هناك".

واعتبر الكتابة بلغات مختلفة جزءاً من تحقيق رؤية 2030، لأنها تفتح أبواباً أكثر سواء للكاتب أو القارئ، فهو يطمح في الكتابة ونشر روايات أكثر، وحلمه الآن أن يكتب قصة قصيرة وتنفذ عبر فيلم سينمائي يعرض في السعودية والعالم.